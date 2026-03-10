Accusato di violenza di gruppo, arrestato 67enne di Pagani a Reggio Emilia

I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato un uomo di 67 anni originario di Pagani destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Nocera Inferiore per una condanna definitiva per violenza sessuale di gruppo.
La vicenda risale al gennaio 2011. La vittima, una donna all’epoca 38enne, era stata convinta di essere accompagnata ad un colloquio di lavoro e invece, fu portata in un capannone isolato. Segregata e terrorizzata, la donna fu sottoposta a ripetuti stupri da parte dell’uomo e di due complici con una pistola puntata alla testa. Nonostante i tentativi degli aguzzini di comprare il suo silenzio e le pesanti minacce di morte, la donna denunciò tutto ai carabinieri.
L’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato a 7 anni di reclusione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai militari della Stazione Santa Croce, che hanno rintracciato il 67enne nella sua abitazione a Reggio Emilia dove nel frattempo si era trasferito.
