Accordo Aeroitalia e Gesac per nuove rotte da e per l’aeroporto di Salerno

Aeroitalia e GESAC annunciano l’avvio di un importante accordo di partnership finalizzato a rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata al Cilento e a tutta la Campania. L’intesa mira a rispondere in modo concreto alle esigenze di mobilità di residenti, imprese e turisti, promuovendo la crescita del territorio e valorizzando le sue potenzialità come destinazione turistica di eccellenza.
Le nuove rotte
Il programma prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali: collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con confortevoli Embraer 190 da 100 posti, dal 22 maggio con tariffe a partire da 39.99 euro.
Di seguito, il dettaglio delle frequenze:
Salerno ↔ Milano Malpensa
• Partenze da Salerno: dal lunedì al venerdì due volte al giorno, ore 07:10 e 18:00
• Ritorni da Milano Malpensa: dal lunedì al venerdì due volte al giorno, ore 09:30 e 20:20
• Sabato partenza da Salerno ore 07:10, ritorno da Milano Malpensa ore 09:30
• Domenica partenza da Salerno ore 18:00, ritorno da Milano Malpensa ore 20:20
Salerno ↔ Genova
• Partenze da Salerno: giovedì e domenica ore 13:10
• Ritorni da Genova: giovedì e domenica ore 15:30
Salerno ↔ Trieste
• Partenze da Salerno: martedì e sabato ore 13:10
• Ritorni da Trieste: martedì e sabato ore 15:30
Salerno ↔ Torino
• Partenze da Salerno: lunedì, mercoledì, venerdì ore 12:50
• Ritorni da Torino: lunedì, mercoledì, venerdì ore 15:20
