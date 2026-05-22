Accoltellò un uomo in un ristorante a Caposele, arrestato un salernitano

22/05/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Dopo un diverbio per futili motivi, aveva accoltellato un uomo all’addome in un ristorante a Caposele, in provincia di Avellino.

E’ successo ad aprile.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Un uomo originario della provincia di Salerno, oggi, è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.

Nel corso della perquisizione, all’indagato sono stati sequestrati diversi coltelli a scatto e a serramanico.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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