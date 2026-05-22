Accoltellò un uomo in un ristorante a Caposele, arrestato un salernitano

Dopo un diverbio per futili motivi, aveva accoltellato un uomo all’addome in un ristorante a Caposele, in provincia di Avellino.
E’ successo ad aprile.
Un uomo originario della provincia di Salerno, oggi, è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.
Nel corso della perquisizione, all’indagato sono stati sequestrati diversi coltelli a scatto e a serramanico.
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