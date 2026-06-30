Accoltellato a Salerno cittadino di origini straniere

Un cittadino di origini straniere è stato accoltellato nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Salerno.
L’uomo è stato affidato alle cure del 118. La polizia che ha avviato le indagini. Tra le ipotesi anche quella di un’aggressione oppure di una rissa scoppiata tra cittadini stranieri, poi degenerata. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area della stazione.
Il Prefetto Esposito, sentito il Questore, ha dato ulteriore impulso al controllo del territorio con l’intensificazione di mirati servizi di vigilanza. Particolare attenzione verrà prestata a piazza Vittorio Veneto e agli altri punti sensibili, grazie anche all’arrivo dei rinforzi per il periodo estivo.
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