Accoltellato a Salerno cittadino di origini straniere

30/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Un cittadino di origini straniere è stato accoltellato nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Salerno.

L’uomo è stato affidato alle cure del 118. La polizia che ha avviato le indagini. Tra le ipotesi anche quella di un’aggressione oppure di una rissa scoppiata tra cittadini stranieri, poi degenerata. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area della stazione.

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Il Prefetto Esposito, sentito il Questore, ha dato ulteriore impulso al controllo del territorio con l’intensificazione di mirati servizi di vigilanza. Particolare attenzione verrà prestata a piazza Vittorio Veneto e agli altri punti sensibili, grazie anche all’arrivo dei rinforzi per il periodo estivo.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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