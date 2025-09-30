Accoltellamento e incendio in piazza Sant’Alfonso a Pagani

Tensione nella tarda mattinata di oggi in piazza Sant’Alfonso a Pagani.
Due cittadini di nazionalità indiana avrebbero avuto una violenta discussione, culminata poi in un accoltellamento.
Il ferito, di 35 anni, è stato trasportato dal 118 in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. L’accoltellatore, invece, con una contusione alla testa, si è rifugiato nel suo appartamento. E’ stato fermato dalle Forze dell’Ordine e l’arma utilizzata è stata sequestrata.
Poco dopo, nella stessa piazza, è divampato un vasto incendio in un appartamento del quinto piano. I carabinieri sono al lavoro per appurare se i due episodi siano correlati tra loro. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero. Evacuata una scuola che si trova nelle vicinanze.
Sul posto anche i vigili del fuoco.
