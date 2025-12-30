Accoltella connazionale poi sfascia il Pronto Soccorso del Ruggi. Arrestato

Un cittadino marocchino ha sferrato una coltellata a un connazionale durante una lite in piazza della Concordia a Salerno, poi una volta arrivato in ospedale ha sfasciato una parete del Pronto soccorso del “Ruggi”.
L’aggressore ha colpito il connazionale dopo che ha cercato di calmarlo. Sul posto, sono giunti gli agenti della Questura di Salerno che hanno trovato i protagonisti della lite ancora sul posto. Sono stati sollecitati, così, i soccorsi delle ambulanze che hanno condotto i feriti al Pronto soccorso del “Ruggi”.
Mentre il marocchino accoltellato è stato medicato l’aggressore ha continuato a dare in escandescenza, danneggiando le strutture del pronto soccorso. L’extracomunitario è stato arrestato per lesioni, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
