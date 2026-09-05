Acciaroli si ferma per ricordare Angelo Vassallo a 16 anni dall’assassinio. Le parole del sindaco Stefano Pisani

Acciaroli si ferma oggi ancora una volta per ricordare il “sindaco pescatore”, assassinato esattamente 16 anni fa, trasformando la memoria in un momento collettivo di riflessione e di impegno. Una giornata che non vuole essere soltanto commemorazione, ma anche occasione per ritrovarsi attorno a quei valori che hanno segnato l’esperienza amministrativa e umana di Angelo Vassallo: rispetto per il territorio, legalità, sostenibilità e attenzione alle nuove generazioni.
“Ricordare Angelo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità”, ha detto tra le altre cose il sindaco di Pollica, Stefano Pisani che questa mattina è intervenuto in diretta, per ricordare il suo sindaco.
Dal punto di vista giudiziario il processo, per l’omicidio del sindaco pescatore, si trova attualmente in una fase di evoluzione tra recenti proscioglimenti, assoluzioni in abbreviato e ricorsi della Procura di Salerno. Le indagini hanno da sempre portato a sospettare che Vassallo sia stato eliminato dai clan camorristici perché, come sindaco, rappresentava un ostacolo ai traffici illeciti. Attualmente sono a processo l’ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi e l’imprenditore Giuseppe Cipriano, accusati di omicidio. L’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso ha invece ottenuto di essere processato con il rito abbreviato: risponde di omicidio per avere partecipato a un sopralluogo avvenuto qualche giorno prima del delitto. Il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo è stato prosciolto dalle accuse.
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Stefano Pisani a 16 dall’omicidio di Angelo Vassallo
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