Accende pericolosi petardi nella Curva Sud dell’Arechi, denunciato giovane tifoso

La Polizia ha denunciato un giovane tifoso della Salernitana, accusato di aver introdotto illecitamente e poi utilizzato del materiale esplodente all’interno dello stadio “Arechi”.
Il personale della D.I.G.O.S. della Questura di Salerno ha avviato gli accertamenti dopo l’esplosione di petardi all’interno del settore Curva Sud in occasione di recenti incontri casalinghi di campionato.
Dalla ricostruzione, è emerso che il ragazzo, sfruttando la ressa, ha acceso, in ben due partite, 6 petardi che, per sola casualità non hanno arrecato danni a cose o ferito persone.
Nei confronti del ragazzo, la Questura ha anche avviato la procedura per l’emissione di un provvedimento di DASPO.
Rimane costante l’attenzione della D.I.G.O.S. sulle condotte illecite poste in essere dai tifosi dentro e fuori gli impianti sportivi della provincia.
