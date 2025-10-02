Abusi sessuali su una bambina, arrestato un uomo a Giffoni Valle Piana

02/10/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Sono molto gravi le accuse che hanno portato all’arresto di un 54enne di Giffoni Valle Piana. Avrebbe compiuto abusi sessuali nei confronti di una bambina di 7 anni, figlia della sua convivente.

L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini dei Carabinieri. L’arresto è arrivato al termine di un’inchiesta avviata dopo la denuncia del padre biologico della bambina. Secondo quanto riportato nella querela, l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso agosto, all’interno dell’abitazione in cui la minore vive con la madre.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

La notizia è riportata in primo piano dal quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato in diretta con il direttore Tommaso Siani.
Ascolta
Tommaso Siani su abusi sessuali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento