Abusi sessuali su una bambina, arrestato un uomo a Giffoni Valle Piana

Sono molto gravi le accuse che hanno portato all’arresto di un 54enne di Giffoni Valle Piana. Avrebbe compiuto abusi sessuali nei confronti di una bambina di 7 anni, figlia della sua convivente.
L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini dei Carabinieri. L’arresto è arrivato al termine di un’inchiesta avviata dopo la denuncia del padre biologico della bambina. Secondo quanto riportato nella querela, l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso agosto, all’interno dell’abitazione in cui la minore vive con la madre.
La notizia è riportata in primo piano dal quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato in diretta con il direttore Tommaso Siani.
