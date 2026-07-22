Abusi edilizi, accordo su Goletta Verde tra Regione Campania e Legambiente

È stato firmato a bordo di Goletta Verde il protocollo d’intesa tra Regione Campania e Legambiente Campania per rafforzare il monitoraggio degli abusi edilizi e dei loro effetti su territorio, coste ed ecosistemi marini.
L’accordo è stato sottoscritto dalla presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, dagli assessori regionali Claudia Pecoraro e Vincenzo Cuomo, alla presenza del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.
L’intesa arriva a 28 anni dall’abbattimento del primo ecomostro campano inserito nella black list di Goletta Verde, le 73 villette abusive di Eboli. Da allora sono stati demoliti anche l’Hotel Fuenti di Vietri sul Mare, le torri del Villaggio Coppola, gli scheletri delle villette di Montecorice e l’ecomostro di Alimuri, per un totale di oltre un milione e mezzo di metri cubi di cemento illegale eliminati.
Il protocollo prevede un sistema condiviso di raccolta e analisi dei dati sull’abusivismo. La Regione coinvolgerà i Comuni nelle attività di monitoraggio, mentre Legambiente elaborerà report periodici a supporto delle azioni di contrasto.
I dati confermano la gravità del fenomeno: tra il 2004 e il 2022, nei 110 Comuni monitorati sono state emesse 23.635 ordinanze di demolizione, ma gli immobili abbattuti sono stati soltanto 3.107, pari al 13,1%. La provincia di Salerno resta tra le più colpite, con numerosi abusi concentrati lungo la Costiera Amalfitana e il Cilento. L’accordo prevede anche un tavolo tecnico interistituzionale per definire strategie condivise di contrasto e promuovere una pianificazione più efficace del territorio.
Ne abbiamo parlato con la presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato
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maria teresa imparato
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