Prestunti abusi su una 16enne, i due minori di Angri respingono le accuse. “Fu consensuale”

23/12/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Respingono le accuse di violenza sessuale, i due 17enni di Angri che alcuni giorni fa sono stati fermati e trasferiti in una comunità per un presunto caso di stupro su una 16enne. Episodio che sarebbe accaduto nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Santa Maria di Castellabate.

I due ragazzi, ascoltati dal magistrato, sostengono che si sia trattato di un rapporto consenziente. I due minori, hanno raccontato che non c’è stata nessuna costrizione da parte loro fornendo alcuni elementi e dettagli di quella serata che ora saranno messi a confronto con la versione data dalla ragazzina alla madre che poi ha presentato denuncia.

La 16enne è stata sottoposta agli accertamenti previsti in caso di presunta violenza, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. L’esito degli esami sarà sicuramente elementi chiave dell’indagine. Intanto i carabinieri stanno ricostruendo i momenti precedenti alla presunta violenza, i messaggi intercorsi tra i minori e le testimonianze degli altri giovani presenti quella sera sulla spiaggia.

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

