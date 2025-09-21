Abusa di un giovane disabile in una pineta a Capaccio Paestum, denunciato 50enne

Indagano i carabinieri su quanto sarebbe accaduto a Capaccio Paestum dove un ragazzo di 23 anni con disabilità cognitive avrebbe subito una violenza sessuale da un 50enne di origini marocchine.
Secondo quanto raccontato dalla madre, il giovane era in spiaggia a Foce Sele quando sarebbe stato avvicinato dal 50enne. Dopo averlo invitato a fare una passeggiata in pineta, avrebbe approfittato della sua condizione di fragilità, abusando di lui.
Il 23enne avrebbe confidato alla madre quanto accaduto.
La donna lo ha accompagnato alla guardia medica locale, poi è stato poi trasferito all’ospedale di Battipaglia per ulteriori accertamenti.
Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno già rintracciato il presunto responsabile, denunciandolo a piede libero.
L’indagato avrebbe respinto le accuse, affermando che si trattasse di rapporti consenzienti.
