Abbonamento Unico-Campania, sulle polemiche nella Valle dell’Irno interviene il consigliere regionale Luca Cascone

Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, è intervenuto questa mattina a Radio Alfa per cercare di spegnere le polemiche e chiarire la questione del costo degli abbonamenti Unico Campania.
Polemiche derivanti dal fatto che i pendolari di Mercato San Severino pagano 50 euro per raggiungere in autobus Salerno rispetto ai 32 pagati dai pendolari dal vicino comune di Fisciano.
Ascolta
Luca Cascone su costo abbonamento Unico Campania
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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