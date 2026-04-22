Abbonamento Unico-Campania, sulle polemiche nella Valle dell’Irno interviene il consigliere regionale Luca Cascone

22/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, è intervenuto questa mattina a Radio Alfa per cercare di spegnere le polemiche e chiarire la questione del costo degli abbonamenti Unico Campania.

Polemiche derivanti dal fatto che i pendolari di Mercato San Severino pagano 50 euro per raggiungere in autobus Salerno rispetto ai 32 pagati dai pendolari dal vicino comune di Fisciano.
Ascolta
Luca Cascone su costo abbonamento Unico Campania
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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