Abbonamenti agevolati per parcheggio a Salerno. La proposta del Consigliere Marenghi

12/09/2026 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
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A Salerno fa discutere la questione degli abbonamenti agevolati per il parcheggio dei residenti. 

“Nella prossima seduta della Commissione Trasparenza sarà affrontata una questione che ritengo particolarmente rilevante: quella di estendere ai commercianti, agli artigiani ed agli imprenditori che operino in un quartiere, gli abbonamenti agevolati per il parcheggio che la regolamentazione attuale riserva ai soli residenti”. E’ la presa di posizione dell’avv. Gherardo Maria Marenghi, espressione della coalizione di centrodestra, è leader dell’opposizione in Consiglio comunale a Salerno. Abbiamo approfondito la questione in diretta con il prof. Marenghi
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Marenghi su parcheggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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