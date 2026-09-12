Abbonamenti agevolati per parcheggio a Salerno. La proposta del Consigliere Marenghi

A Salerno fa discutere la questione degli abbonamenti agevolati per il parcheggio dei residenti.
“Nella prossima seduta della Commissione Trasparenza sarà affrontata una questione che ritengo particolarmente rilevante: quella di estendere ai commercianti, agli artigiani ed agli imprenditori che operino in un quartiere, gli abbonamenti agevolati per il parcheggio che la regolamentazione attuale riserva ai soli residenti”. E’ la presa di posizione dell’avv. Gherardo Maria Marenghi, espressione della coalizione di centrodestra, è leader dell’opposizione in Consiglio comunale a Salerno. Abbiamo approfondito la questione in diretta con il prof. Marenghi
Ascolta
Marenghi su parcheggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.