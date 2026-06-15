Abbigliamento e atteggiamento decoroso nelle strutture sanitarie. La proposta di Paky Memoli, assessore alla medicina territoriale di Salerno

Al pari di chiese o altri luoghi di culto e strutture culturali dove è richiesto un determinato abbigliamento e comportamento così anche nelle strutture sanitarie e di cura. In questi ambienti, ad esempio, non dovrebbe essere consentito far entrare le persone che indossano infradito, canotte, pantaloncini corti o abbigliamento ritenuto poco consono.
E’ quanto sostiene l’assessore alla Medicina territoriale del Comune di Salerno, Paki Memoli, che punta all’introduzione di un regolamento sull’abbigliamento dei pazienti ma anche sul comportamento in generale da tenere, in primis sull’utilizzo di telefonini.
L’idea della dottoressa Memoli nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo simbolico e sociale dei luoghi di cura, considerati spazi che richiedono rispetto, attenzione e decoro, sia da parte dei pazienti sia di chi li frequenta per motivi professionali o di assistenza. Questa mattina, l’assessora Memoli è intervenuta in diretta.
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Paky Memoli su abbigliamento in strutture sanitarie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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