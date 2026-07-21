Abbandono cani, nei due canili del Comune di Salerno ospitati 227 animali. Il punto sul fenomeno con Simona Cataldo

21/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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L’abbandono dei cani rimane un fenomeno sempre molto grave che conosce il picco durante l’estate. La Campania è al secondo posto dopo il Lazio con l’ingresso di circa 10mila animali ogni anno nei canili. 

Nella Giornata Mondiale del Cane contro l’abbandono, che si celebra il 21 luglio, siamo tornati sulla problematica con l’intervento in diretta di Emanuela Cataldo, vice presidente della Lega Difesa del Cane di Salerno, che opera nei due canili del Comune di Salerno.

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Cataldo ci ha detto che da giugno ad oggi, con l’arrivo dell’estate, nei due canili del Comune, sono stati già accolti 25 cani. Al canile di Salerno attualmente sono ospitati 115 animali, mentre al Canile Monti di Eboli altri 112 cani. L’associazione da tempo è in campo per prevenire l’abbandono e per aiutare gli animali che vengono abbandonati.

Ascolta
Simona Cataldo su abbandono cani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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