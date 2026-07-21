Abbandono cani, nei due canili del Comune di Salerno ospitati 227 animali. Il punto sul fenomeno con Emanuela Cataldo

L’abbandono dei cani rimane un fenomeno sempre molto grave che conosce il picco durante l’estate. La Campania è al secondo posto dopo il Lazio con l’ingresso di circa 10mila animali ogni anno nei canili.
Nella Giornata Mondiale del Cane contro l’abbandono, che si celebra il 21 luglio, siamo tornati sulla problematica con l’intervento in diretta di Emanuela Cataldo, vice presidente della Lega Difesa del Cane di Salerno, che opera nei due canili del Comune di Salerno.
Cataldo ci ha detto che da giugno ad oggi, con l’arrivo dell’estate, nei due canili del Comune, sono stati già accolti 25 cani. Al canile di Salerno attualmente sono ospitati 115 animali, mentre al Canile Monti di Eboli altri 112 cani. L’associazione da tempo è in campo per prevenire l’abbandono e per aiutare gli animali che vengono abbandonati.
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Emanuela Cataldo su abbandono cani
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