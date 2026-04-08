A2 chiusa il 12 aprile durante le attività di disinnesco delle due bombe rinvenute a Eboli

Si terranno domenica 12 aprile le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli.
Durante le operazioni resterà chiusa l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” a partire dalle ore 7.00 e fino alla conclusione delle attività. Durante la chiusura, sarà interdetto il tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, per la rimozione del primo ordigno bellico e tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, per la rimozione del secondo. I percorsi alternativi, individuati su strade provinciali e comunali, saranno segnalati in loco mediante apposita segnaletica di cantiere.
Le modalità di gestione delle attività e i percorsi alternativi sono stati condivisi nel corso di un incontro in sede di COV presso la Prefettura di Salerno con tutti gli enti coinvolti, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.