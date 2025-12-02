A Vietri sul Mare abbattuta la ex scuola elementare. Al suo posto la caserma dei carabinieri. L’intervista al sindaco

Sono iniziate oggi le operazioni concrete di abbattimento del vecchio edificio scolastico di via Pellegrino a Marina di Vietri sul Mare.

L’ex scuola elementare, già dagli anni ‘80 non era più in funzione ed era diventata un vero e proprio “mostro” al centro del paese.

Al posto della scuola verrà realizzata una moderna caserma che ospiterà la nuova Stazione Carabinieri con competenza territoriale su Vietri sul Mare e Cetara. Le operazioni dovrebbero essere completate in 6 mesi circa.

Soddisfatto il sindaco Giovanni De Simone intervenuto in diretta
Sindaco Vietri su abbattimento scuola
