A tre mesi dall’istituzione del Nos della Polizia munipale a Salerno il bilancio è positivo. Il CSA chiede 60 nuove assunzioni

Sono numerose le operazioni condotte a Salerno dal Nucleo Operativo Sicurezza, il nuovo reparto della Polizia Municipale voluto dal sindaco Vincenzo De Luca, per rafforzare i controlli e gli interventi sul territorio cittadino. Operativo dallo scorso mese di giugno ha finora portato a termine interventi contro parcheggiatori abusivi, accattonaggio molesto, venditori irregolari, sversamenti illeciti.
Gli interventi sono rivolti anche ai locali del centro storico e del lungomare. A distanza di quasi tre mesi di attività del Nos abbiamo fatto un bilancio con l’avvocato Davide Sapere della segreteria provinciale del sindacato della categoria CSA.
Sapere ha detto che bisogna dotare gli agenti di tutti gli strumenti per essere sempre più efficienti e in sicurezza. Inoltre il corpo va rafforzato con almeno altre 60 assunzioni per sostituire il personale che andrà in pensione.
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Davide Sapere su bilancio Nos polizia municipale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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