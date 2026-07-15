A Teggiano il Diano Agrifestival per celebrare il mondo agricolo e la passione per i trattori. Attesa per la gara Aggancia & Tira

Due intere giornate, per celebrare il mondo agricolo, la passione per i trattori e la tradizione rurale del territorio, sono state organizzate a Teggiano dove il 25 e 25 luglio 2026 si svolgerà il Diano Agrifestival.
In via Cannicelle, in località Prato Perillo, sono in programma la gara di tiro del rimorchio “Aggancia & Tira”, esposizioni di macchine agricole, stand gastronomici, musica, spettacolo e tanto divertimento per tutta la famiglia. La gara di tiro del rimorchio è una prova di forza, controllo e abilità dove i trattori, suddivisi in 10 categorie, si confrontano su pista trainando il rimorchio.
Un momento spettacolare al termine del quale saranno premiati il 1° e il 2° miglior tempo di ogni categoria. E’ anche prevista una prova di abilità con trattore unico per proclamare il vincitore assoluto dell’evento. Il vincitore riceverà il Premio Primo Assoluto dedicato alla memoria di Antonio Vertuccio, detto “Zi Nduccio ri Pacella”.
La manifestazione si terrà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, a partire dalle ore 10:00. Ci si può iscrivere alla gara fino alle ore 10 di sabato 25 luglio.
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