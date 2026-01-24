A Teggiano il Convegno pastorale diocesano. A Radio Alfa oggi il Vescovo Mons. Antonio De Luca

A Teggiano il Convegno pastorale diocesano. A Radio Alfa oggi il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca.
La Diocesi di Teggiano-Policastro si prepara a vivere un momento di particolare rilievo per il proprio cammino ecclesiale con il Convegno pastorale diocesano, in programma oggi, sabato 24 gennaio 2026 a Prato Perillo, presso il Centro parrocchiale “Pier Giorgio Frassati”.
L’accoglienza dei partecipanti è prevista per le ore 16:00, mentre l’inizio dei lavori è fissato alle 16:30. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di ascolto, confronto e discernimento condiviso, dedicata alla recezione del Documento di sintesi nella vita della Chiesa locale. Noi ne abbiamo parlato in diretta con il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca
Ascolta
De Luca su convegno diocesano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.