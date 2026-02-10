A Sassano il workshop “Albo Anziani Attivi” e lancio del Concorso d’Idee per la Silver Economy

Un interessante workshop per la presentazione dell’Albo Anziani Attivi Vallo di Diano e il lancio ufficiale del Concorso d’Idee “Silver Economy” Over 65 si terrà al Cine-Teatro Totò di Sassano, venerdì 13 febbraio, alle 17.30.
L’iniziativa, inserita nel più ampio progetto “Campania Welfare” e finanziata dalla Regione Campania con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punta a trasformare l’invecchiamento attivo in una risorsa concreta per le aree interne.
L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale di Sassano, seguiti da una serie di interventi tecnici volti a illustrare le opportunità del progetto. Lo stato dell’arte: Margherita Marra (Presidente Ente Capofila) illustrerà i traguardi già raggiunti dall’Albo Anziani Attivi.
Visione Economica: Vincenzo Quagliano (Progettista) approfondirà il tema della Silver Economy, intesa come leva per lo sviluppo occupazionale del Vallo di Diano. Innovazione e Idee: Daniele Curcio (Protezione Civile Sassano) presenterà il Concorso d’Idee, un contest territoriale volto a premiare le migliori iniziative imprenditoriali e sociali legate al mondo dei senior.
Opportunità per i giovani: Uno spazio “One to One” sarà dedicato a giovani e donne interessati ad avviare startup o iniziative nella filiera della Silver Economy. Un ponte tra generazioni Il workshop non è solo un momento di bilancio, ma un trampolino di lancio per il Concorso d’Idee, che mette in palio premi per i migliori progetti (con un montepremi complessivo di € 4.200,00).
L’obiettivo è duplice: valorizzare l’esperienza degli over 65 e, contemporaneamente, stimolare la creazione di nuovi servizi e imprese che possano generare lavoro per le nuove generazioni. L’evento vedrà inoltre la partecipazione dei rappresentanti legali delle strutture partner, tra cui i comuni di Sala Consilina e Monte San Giacomo, Progenia, Sinergy e Scuola Socrates.
