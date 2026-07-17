A Sapri la tappa della Ocean Bird per il progetto Buonvento-Tutti a bordo. L’ideatore Pietro Frisani ci ha spiegato l’iniziativa

17/07/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Fa tappa a Sapri, anche oggi, Ocean Bird, il veliero protagonista di “Buonvento – Tutti a bordo”, il giro d’Italia in mare dedicato alle persone con autismo e altre condizioni di divergenza. Sono 24 i ragazzi e accompagnatori provenienti dalla Basilicata che possono vivere un’esperienza di navigazione insieme alle famiglie e alle associazioni del territorio. Sono previste delle uscite in mare al mattino e al pomeriggio.

La tappa di Sapri è la terza del progetto promosso con il sostegno di Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo) e Fia (Fondazione Italiana Autismo), con l’obiettivo di offrire occasioni di autonomia, relazione e partecipazione attraverso la vela.
Ocean Bird è un veliero di 16 metri con due alberi.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

L’iniziativa è stata ideata da Pietro Frisani, velista e armatore di Ocean Bird, che questa mattina è stato nostro ospite in diretta dal porto di Sapri insieme a Vito Sansone. 

Ascolta
Pietro Frisani di Ocean Bird a Sapri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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