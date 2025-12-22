A Sanza l’edizione 2025 del Premio Mentes anche al nostro Lorenzo Peluso

Serata di grandi emozioni a Sanza per l’edizione 2025 del Premio Mentes.
Settima edizione del prestigioso Premio al merito e alle eccellenze con protagoniste due giovani studentesse diplomatesi con il massimo dei voti al Liceo Carlo Pisacane di Padula. Virginia Morello, studentessa al Liceo Pisacane di Padula; Flavia Breglia, studentessa al Liceo Pisacane di Padula.
Il Comune di Sanza premia le eccellenze della comunità, speranza per il futuro; premia coloro che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità; premia gli esempi da seguire, eccellenze del Sud.
Il tema scelto per questa edizione dalla Commissione del Premio è la scuola e la formazione. Dunque, non solo sono state premiate le due studentesse diplomatesi, nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, con il massimo dei voti, ma è stato riconosciuto il Premio alla carriera anche a tre illustri concittadini che nel corso della loro vita, hanno ricoperto il ruolo importante di preside delle Scuole di Sanza. La preside Anna Salvatore, preside a Sanza dalla metà degli anni ’70 agli inizi degli anni ’90 (1996). La prof.ssa Rita Giordano, insegnante alle scuole medie di Sanza; successivamente direttrice didattica a Polla e poi a Rofrano; dal 2007 dirigente scolastica fino alla pensione a Sanza. Poi, il prof. Franco Loguercio, insegnante prima, alle scuole di Sanza; già direttore didattico del Circolo di Padula negli anni ’80 che comprendeva anche Sanza. Successivamente Preside alle scuole di Sanza dal 1982 e fino al 2006, data del pensionamento. Nel mentre anche sindaco di Sanza ed autorevole rappresentante sindacale nel mondo della scuola.
Infine l’assegnazione del Premio eccellenze del Sud che per questa edizione assegnato all’ultramaratoneta campano, di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa, di recente riconfermato Campione del Mondo per aver vinto per la quarta volta consecutiva il Roadsign Continental Challenge, una serie di ultramaratone in autosufficienza che si disputano in tutto il mondo, diventando l’unico atleta ad averlo fatto. Una carriera straordinaria, iniziata nel 2009 dopo un importante percorso di cambiamento fisico, partendo da un peso di 137 kg. Un esempio di forza, di determinazione, di valori assoluti, da trasferire alle giovani generazioni.
A sorpresa poi, il Premio eccellenze del Sud assegnato dalla Commissione al giornalista Lorenzo Peluso, concittadino di Sanza, scrittore ed autorevole firma del giornalismo per il Corriere del Mezzogiorno, giornalista di Radio Alfa. Scrittore e riconosciuto giornalista embedded a livello internazionale.
Una serata ricca di emozioni con l’autorevole presenza del Consigliere regionale Corrado Matera che ha esaltato lo spirito di coinvolgimento della comunità in un percorso di crescita collettiva attraverso il riconoscimento delle eccellenze locali che divengono orgoglio per la comunità stessa ma anche esempio per le giovani generazioni. Appassionato l’intervento del vicesindaco Antonio Lettieri che ha ripercorso la genesi del Premio Mentes ed il valore del merito nella nostra società. Padrona di casa la delegata alla cultura Marisa Vitolo che ha condotto la manifestazione in modo impeccabile. Infine l’intervento del sindaco Esposito che con orgoglio ha rappresentato il percorso di crescita culturale e sociale della comunità di Sanza che si riconosce ogni anno nei suoi illustri concittadini, operosi e laboriosi, nel costruire presente e futuro.
