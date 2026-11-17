Non servono piogge eccezionali per mandare in crisi gli alvei.
A San Marzano sul Sarno, lungo il Rio Sguazzatorio e in via Berlinguer, bastano anche trenta minuti di precipitazioni per ritrovarsi con l’acqua fuori dagli argini. Dopo le nuove esondazioni, sopralluogo dell’amministrazione comunale per verificare le criticità. Il sindaco Andrea Annunziata torna ad attaccare Regione Campania e Consorzio di Bonifica, chiedendo chiarezza sulle competenze e sulle responsabilità. Invoca anche un intervento concreto della Procura, affinché vengano accertate eventuali omissioni a tutti i livelli. Il sindaco Andrea Annunziata, oggi in diretta su Radio Alfa
Annunziata su dissesto
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