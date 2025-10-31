A Salerno si discute di “separazione delle carriere” in Magistratura. Il punto con l’avv. Michele Sarno

A Salerno, questa mattina, un dibattito sulla separazione delle carriere, tornato al centro dell’agenda politica e del confronto tra magistratura e avvocatura.
La Camera Penale Salernitana ha organizzato un incontro di approfondimento dal titolo “Separazione delle carriere: perché Sì”. L’appuntamento, dal forte valore simbolico, nell’Aula Magna della Corte d’Appello. L’iniziativa dei penalisti salernitani si colloca, come specificato dagli organizzatori, nell’ambito della campagna nazionale a sostegno della riforma e assume una posizione chiara rispetto alle recenti iniziative promosse dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), che hanno alimentato le contrapposizioni politiche sul tema della giustizia.
Le conclusioni sono state affidate a Michele Sarno, presidente della Camera Penale Salernitana che ha commentato il tutto ai nostri microfoni oggi in diretta
Sarno su giustizia
