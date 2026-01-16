A Salerno sequestrato 1 kg di droga ed arrestato un uomo

Un grosso sequestro di droga è stato effettuato dalla Squadra Mobile di Salerno nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto del traffico di droga nel centro cittadino di Salerno dove è stato arrestato un uomo.
E’ stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish per un peso di circa 1 kg. La droga era destinata al rifornimento delle piazze di spaccio della città.Inoltre i poliziotti hanno trovato e sequestrato 19.000 euro ritenuti provento dell’attività illecita.
