A Salerno sequestrato 1 kg di droga ed arrestato un uomo

16/01/2026 Cronaca Nessun commento
Un grosso sequestro di droga è stato effettuato dalla  Squadra Mobile di Salerno nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto del traffico di droga nel centro cittadino di Salerno dove è stato arrestato un uomo.

E’ stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish per un peso di circa  1 kg. La droga era destinata al rifornimento delle piazze di spaccio della città.Inoltre  i poliziotti hanno trovato e sequestrato 19.000 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

