A Salerno la presentazione del Manifesto di Giffoni per le Aree Rurali, protagonista il Gal Colline Salernitane

12/02/2026 Attualità Nessun commento
Sarà presentato, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 15:30, presso il Salone di Rappresentanza “Antonio Genovesi”, della Camera di Commercio di Salerno (Via Roma), Il Manifesto di Giffoni per il futuro delle Aree Rurali. Il Manifesto propone una visione innovativa per lo sviluppo concreto, sostenibile e inclusivo. Sarà un’occasione di confronto sul futuro delle aree rurali, per tracciare nuove rotte di sviluppo, innovazione e resilienza per i nostri territori. 

Interverranno illustri accademici, rappresentanti istituzionali ed i massimi esperti di economia agraria e politica territoriale per discutere della centralità sociale delle aree rurali. 

Si può seguire la diretta dell’evento di presentazione del Manifesto di Giffoni per il futuro delle Aree Rurali andando sulla pagina Facebook del GAL Colline Salernitane; mentre per partecipare al dibattito si può andare sulla homepage del sito istituzionale del GAL Colline Salernitane.

