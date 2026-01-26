A Salerno in calo i giovani Neet o con la valigia. I dati nel commento in diretta con Sollazzo (Il Mattino di Salerno)

26/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

E’ in netto calo il numero dei ragazzi che dopo il diploma non lavorano e non frequentano l’Università, i cosiddetti “Neet” o che fanno la valigia. Negli ultimi sei anni, su circa 4.200 diplomati complessivi, 3.292 giovani pari a oltre il 78%, resta dentro traiettorie tracciabili. Oggi la valigia smette di essere un destino.

Il confronto col passato – secondo i dati del quotidiano Il Mattino – rende la svolta ancora più evidente. Nel 2019 i 19enni neo-diplomati finiti nell’area “Neet ed emigrati” erano 1.690. Nel 2020 scendevano a 1.200, nel 2021 risalivano a 1.450. Oggi il quadro appare più contenuto e soprattutto più gestibile: Il dato salernitano è coerente con l’impostazione che il ministero dell’istruzione e del merito ha spinto negli ultimi anni: non solo “titolo”, ma orientamento, accompagnamento, competenze spendibili. Abbiamo commentato questi dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su dati neet e giovani con valigia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento