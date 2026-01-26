A Salerno in calo i giovani Neet o con la valigia. I dati nel commento in diretta con Sollazzo (Il Mattino di Salerno)

E’ in netto calo il numero dei ragazzi che dopo il diploma non lavorano e non frequentano l’Università, i cosiddetti “Neet” o che fanno la valigia. Negli ultimi sei anni, su circa 4.200 diplomati complessivi, 3.292 giovani pari a oltre il 78%, resta dentro traiettorie tracciabili. Oggi la valigia smette di essere un destino.
Il confronto col passato – secondo i dati del quotidiano Il Mattino – rende la svolta ancora più evidente. Nel 2019 i 19enni neo-diplomati finiti nell’area “Neet ed emigrati” erano 1.690. Nel 2020 scendevano a 1.200, nel 2021 risalivano a 1.450. Oggi il quadro appare più contenuto e soprattutto più gestibile: Il dato salernitano è coerente con l’impostazione che il ministero dell’istruzione e del merito ha spinto negli ultimi anni: non solo “titolo”, ma orientamento, accompagnamento, competenze spendibili. Abbiamo commentato questi dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Gianluca Sollazzo su dati neet e giovani con valigia
