A Salerno gli Stati Generali della cooperazione sociale. Il punto con Anna Ceprano, presidente Legacoop Campania 

06/10/2025
Controvento, gli Stati Generali della cooperazione sociale a Salerno domani e mercoledì.

“Occuparsi di welfare va controvento perché” con le voci di decine di operatori e operatrici sociali da tutta Italia: è la campagna social che accompagna la terza tappa di #controvento, gli Stati Generali della cooperazione sociale che si tengono a Salerno domani e mercoledì, promossi da Legacoopsociali e Legacoop Campania. “Il Welfare delle transizioni – Rimuovere barriere, generare diritti” il titolo dell’assise che sposa una prospettiva che vuole rimuovere barriere e generare diritti. Un welfare che abbatte i muri invisibili che ostacolano le persone nei momenti chiave della vita – dalla nascita all’invecchiamento, dalla malattia alla perdita del lavoro – e che combatte l’isolamento, le disuguaglianze, la frammentazione tra salute, assistenza e comunità. Ne abbiamo parlato con Anna Ceprano, presidente Legacoop Campania 
