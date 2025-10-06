A Salerno gli Stati Generali della cooperazione sociale. Il punto con Anna Ceprano, presidente Legacoop Campania 

Controvento, gli Stati Generali della cooperazione sociale a Salerno domani e mercoledì.
“Occuparsi di welfare va controvento perché” con le voci di decine di operatori e operatrici sociali da tutta Italia: è la campagna social che accompagna la terza tappa di #controvento, gli Stati Generali della cooperazione sociale che si tengono a Salerno domani e mercoledì, promossi da Legacoopsociali e Legacoop Campania. “Il Welfare delle transizioni – Rimuovere barriere, generare diritti” il titolo dell’assise che sposa una prospettiva che vuole rimuovere barriere e generare diritti. Un welfare che abbatte i muri invisibili che ostacolano le persone nei momenti chiave della vita – dalla nascita all’invecchiamento, dalla malattia alla perdita del lavoro – e che combatte l’isolamento, le disuguaglianze, la frammentazione tra salute, assistenza e comunità. Ne abbiamo parlato con Anna Ceprano, presidente Legacoop Campania
Ascolta
Ceprano su Legacoop
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
