A Salerno della prima comunità energetica condominiale del Sud Italia. Il punto con Eufrasia Lepore, presidente Conabit

Si terrà domani, martedì 4 novembre alle 12.30 l’inaugurazione a Salerno della prima comunità energetica condominiale del Sud Italia realizzata in partnership con Legacoop Abitanti.
Edison ha installato e gestirà l’impianto fotovoltaico: l’energia prodotta verrà venduta alla rete nazionale e ai residenti saranno riconosciuti incentivi economici per 20 anni. Una comunità energetica condominiale è un raggruppamento di residenti di un condominio che collaborano per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile, tipicamente tramite un impianto fotovoltaico condiviso sul tetto dell’edificio. Questo modello permette ai condòmini di condividere l’energia autoprodotta, riducendo i costi in bolletta e l’impatto ambientale attraverso l’«autoconsumo collettivo». L’energia in eccesso viene immessa nella rete elettrica nazionale. Noi ne abbiamo parlato in diretta con Eufrasia Lepore, presidente Conabit, Consorzio Abitanti Salerno
Lepore su fotovoltaico
