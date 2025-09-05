A Roscigno Vecchia il primo villaggio cinofilo del Sud Italia. A Radio Alfa il senatore Gasparri

A Roscigno Vecchia, la tre giorni di ENCI Village Cilento.
Da oggi a domenica tre giorni di convegni, dimostrazioni, spettacoli e momenti di confronto su cinofilia e agricoltura, a Roscigno Vecchia, in occasione di ENCI Village Cilento, il primo villaggio cinofilo del Sud Italia. Oggi alle 18.30 si terrà il convegno inaugurale. Domani alle 9.00 l’inaugurazione ufficiale dell’evento, seguita dal convegno “Cinofilia, Agricoltura e Aree Protette come strumenti di coesione e sviluppo locale”. Alle 15.00 il raduno delle razze tutelate dalla Pro Segugio.
Oggi l’incontro di apertura con la presenza del Senatore Maurizio Gasparri, intervenuto in diretta a Radio Alfa
