A Roscigno Vecchia il primo villaggio cinofilo del Sud Italia. A Radio Alfa il senatore Gasparri

05/09/2025 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento

A Roscigno Vecchia, la tre giorni di ENCI Village Cilento.

Da oggi a domenica tre giorni di convegni, dimostrazioni, spettacoli e momenti di confronto su cinofilia e agricoltura, a Roscigno Vecchia, in occasione di ENCI Village Cilento, il primo villaggio cinofilo del Sud Italia. Oggi alle 18.30 si terrà il convegno inaugurale. Domani alle 9.00 l’inaugurazione ufficiale dell’evento, seguita dal convegno “Cinofilia, Agricoltura e Aree Protette come strumenti di coesione e sviluppo locale”. Alle 15.00 il raduno delle razze tutelate dalla Pro Segugio.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

Oggi l’incontro di apertura con la presenza del Senatore Maurizio Gasparri, intervenuto in diretta a Radio Alfa

Ascolta
Gasparri su Roscigno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento