A Roscigno la Festa dell’Asparago Selvatico dall’1 al 3 maggio. L’intervista al sindaco Pino Palmieri

A Roscigno Vecchia la XV Festa dell’Asparago Selvatico, in programma da domani a domenica in Piazza Nicotera.
Per tre giorni il borgo antico accoglierà cittadini, visitatori e famiglie in un percorso dedicato alle tradizioni locali e ai sapori autentici del territorio. Al centro della manifestazione ci sarà l’asparago selvatico. Dalle ore 13.00 apriranno gli stand gastronomici, con un menù pensato per valorizzare le ricette tipiche e la cucina locale.
Domenica 3 maggio, alle ore 10.30, anche la Festa del Segugio e dei Segugisti.
Ospite a Radio Alfa il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri
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Pino Palmieri su Asparago selvatico
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