A Roscigno la Festa dell’Asparago Selvatico dall’1 al 3 maggio. L’intervista al sindaco Pino Palmieri

30/04/2026 Eventi, Primo Piano, Spettacolo Nessun commento
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A Roscigno Vecchia la XV Festa dell’Asparago Selvatico, in programma da domani a domenica in Piazza Nicotera.

Per tre giorni il borgo antico accoglierà cittadini, visitatori e famiglie in un percorso dedicato alle tradizioni locali e ai sapori autentici del territorio. Al centro della manifestazione ci sarà l’asparago selvatico. Dalle ore 13.00 apriranno gli stand gastronomici, con un menù pensato per valorizzare le ricette tipiche e la cucina locale.

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Domenica 3 maggio, alle ore 10.30, anche la Festa del Segugio e dei Segugisti.

Ospite a Radio Alfa il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri
Ascolta
Pino Palmieri su Asparago selvatico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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