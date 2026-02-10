A rischio la presenza del lupo sull’appennino campano. Il punto di vista del prof. Domenico Fulgione

La Regione Campania ha espresso parere sfavorevole allo schema di decreto sul tasso massimo di prelievo del lupo.
La posizione, formalizzata dall’assessora alla Tutela degli animali Fiorella Zabatta durante le consultazioni con il Ministero dell’Ambiente. “I dati ISPRA utilizzati, fermi al 2020-2021 e limitati ad alcune aree, non permettono una stima attendibile della popolazione regionale. Definire un tasso di prelievo su queste basi lo rende un numero astratto e inapplicabile” così l’assessora ha sottolineato inoltre “le incertezze normative e territoriali. Nonostante il declassamento europeo, la legge italiana 157/92 considera ancora il lupo specie particolarmente protetta. Inoltre, la Regione contesta l’estensione automatica delle norme previste dalla legge 131/2025: pensate per habitat specifici, non possono essere applicate indistintamente ai contesti della regione biogeografica mediterranea”. Noi abbiamo chiesto un parere autorevole, al prof. Domenico Fulgione, Docente ordinario di Zoologia presso l’Università Federico II di Napoli
Ascolta
Fulgione sul lupo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.