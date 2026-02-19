A rischio calzaturificio nel Cilento. Un messaggio: «Fallimento», ma è una truffa con danni per milioni.
Un’indagine complessa, a livello internazionale. La conduce la Procura della Repubblica di Lagonegro che dovrà accertare le responsabilità ed individuare la mente che si cela dietro ad una truffa milionaria che rischia di mettere in ginocchio un’azienda storica del made in Italy, il calzaturificio Confort Shoes Srl a Caselle in Pittari, nel basso Cilento. Occorre prestare attenzione, per comprendere i dettagli di questo intrigo internazionale, proprio sulla denominazione, Confort Shoes Srl. È bastato l’invio a tutti gli addetti del settore, rappresentanti, commercianti, fornitori, di un messaggio WhatsApp contenente le informazioni di un fallimento (questo sì reale, di un’azienda nelle Marche, la Confort srl, in liquidazione giudiziale con sentenza pubblicata il 3 novembre 2025 dal Tribunale di Macerata) per far precipitare il calzaturificio di Caselle in Pittari in un girone infernale.
Nel giro di poche settimane sono stati annullati ordini per oltre un milione di euro. Oltre sessanta lavoratori e le loro famiglie ora temono per il posto di lavoro e per il loro futuro. È incredibile quello che è accaduto ai fratelli Fiscina, Luciano e Patrizio, un mestiere antico trasformato in un’azienda di successo a livello mondiale che rischia di finire sul lastrico a causa di una truffa ben congegnata. In sostanza, alcune centinaia di messaggi inviati con allegata la procedura fallimentare del calzaturificio nelle Marche (dove però, con astuzia, sono state modificate le informazioni anagrafiche, sostituendo quelle reali con le informazioni relative al calzaturificio dei fratelli Fiscina) ha destabilizzato la rete di contatti e di clienti che, rispetto all’avvio della liquidazione, hanno pensato bene di cautelarsi annullando ogni ordine in corso.
Un effetto domino in un ambiente dove si conoscono tutti, o quasi. Insomma, ognuno ha pensato di avvisare, inoltrando quel messaggio ricevuto, ad altri conoscenti e colleghi del mondo calzaturiero, scatenando uno tsunami nella piccola, ma solida azienda cilentana. Una raffica di contratti annullati. Dall’oggi al domani clienti e aziende non rispondono più neppure al telefono. Fino a quando Luciano, amministratore delegato della società, non ha ricevuto egli stesso il messaggio inoltrato da un cliente molto affezionato, che gli ha chiesto spiegazioni. Il tempo di capire cosa stesse accadendo, dunque di rivolgersi ai carabinieri ed alla Procura di Lagonegro, ma il danno intanto è fatto. Saltati gli ordini, lavoro fermo, operai a casa. Indagini in corso, con elementi significativi che potrebbero portare all’ideatore di questa truffa; tuttavia la tecnologia informatica nasconde molte scappatoie per celare l’identità. Un elemento questo che sta creando difficoltà nelle indagini. Allo sconforto iniziale, ed in attesa delle evoluzioni giudiziarie, i fratelli Fiscina però stanno tentando una reazione orgogliosa e necessaria. Hanno intensificato i contatti con la rete dei clienti spiegando che la loro azienda non è quella a cui fa riferimento la sentenza di messa in liquidazione; che si tratta di un nome simile ma con ragione sociale diversa. Che dietro questa vicenda c’è l’inganno ed il dolo causato da qualcuno che presto, si spera, sarà identificato. Ma tutto questo non basta.
I fratelli Fiscina stanno organizzando ora un campionario importante e saranno nelle maggiori fiere di settore per farsi trovare dai clienti e raccontare a tutti che la loro azienda è sana, è viva. Un percorso difficile e costoso anche, considerando il mancato guadagno e gli investimenti in materiali, pellami e suole, ma non solo, già effettuati per gli ordini che poi sono saltati. Al momento il danno economico causato da questa vicenda supera abbondantemente il milione di euro per il calzaturificio cilentano, oltre al danno materiale e psicologico dei circa sessanta dipendenti in attesa di poter tornare al lavoro. Un lavoro prezioso in una fabbrica modernissima, l’azienda Confort shoes, con le migliori e più avanzate tecnologie, con la manualità e l’artigianalità che esprime il meglio della qualità calzaturiera italiana. Il marchio Patrizio Dolci dell’azienda è un brand mondiale. In questa azienda del profondo Sud si producono circa novantamila paia di scarpe ogni anno; scarpe di target medio-alto che si trovano nei migliori negozi di Positano, di Milano o di Dusseldorf a 300 e 400 euro. Una produzione che per oltre l’85 per cento va all’estero.
