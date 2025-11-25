A Radio Alfa ospite Corrado Matera, mister preferenze nel Pd salernitano

Corrado Matera mister preferenze nel Pd salernitano.
Sono cinquanta i nuovi membri del Consiglio regionale della Campania emersi dallo spoglio elettorale. Con oltre il 60% delle preferenze, Roberto Fico incassa anche il premio di maggioranza, assicurandosi così 32 seggi a sostegno della sua futura azione di governo. I dati restano al momento ufficiosi e in attesa di conferma definitiva. Al netto del calcolo dei resti, che potrebbero modificare qualcosina, nel Partito Democratico riconferma l’uscente Corrado Matera (che è anche il recordman di preferenze con oltre 19.700 voti personali per il Pd Salerno). Il commento in diretta del Consigliere regionale Corrado Matera
Ascolta
Matera su elezioni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.