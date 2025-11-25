A Radio Alfa ospite Corrado Matera, mister preferenze nel Pd salernitano

25/11/2025 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Corrado Matera mister preferenze nel Pd salernitano.

Sono cinquanta i nuovi membri del Consiglio regionale della Campania emersi dallo spoglio elettorale. Con oltre il 60% delle preferenze, Roberto Fico incassa anche il premio di maggioranza, assicurandosi così 32 seggi a sostegno della sua futura azione di governo. I dati restano al momento ufficiosi e in attesa di conferma definitiva. Al netto del calcolo dei resti, che potrebbero modificare qualcosina, nel Partito Democratico riconferma l’uscente Corrado Matera (che è anche il recordman di preferenze con oltre 19.700 voti personali per il Pd Salerno). Il commento in diretta del Consigliere regionale Corrado Matera
Ascolta
Matera su elezioni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento