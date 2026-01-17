A Radio Alfa oggi ospite l’avvocato e prof. Marcello Feola, neo Commissario ad Ischia

A Radio Alfa oggi ospite in diretta l’avvocato e prof. Marcello Feola.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha nominato nuovo commissario straordinario l’avvocato Marcello Feola, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.
Sessantuno anni, originario di Salerno, Marcello Feola è avvocato specializzato in diritto amministrativo. In ambito accademico è professore aggregato presso l’Università degli Studi di Salerno, dove insegna Istituzioni di diritto pubblico e Diritto dell’urbanistica e dell’ambiente. Fa parte del collegio direttivo dell’Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale ed è componente di numerose commissioni tecniche, anche in ambito ministeriale, con un profilo professionale fortemente legato ai temi della pianificazione, delle opere pubbliche e della governance del territorio.
A quasi nove anni dal sisma del 21 agosto 2017 ora la nomina del prof. Feola apre una nuova fase per la ricostruzione ad Ischia sulle tante partite ancora aperte sul fronte delle abitazioni, delle infrastrutture e del tessuto economico dell’isola. Il prof Feola oggi nostro ospite in diretta
Ascolta
Feola su nomina del Governo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
