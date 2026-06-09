A Radio Alfa il nuovo sindaco di Campagna, l’avv. Adele Amoruso

Adele Amoruso fa’ la storia della città di Campagna. Prima donna sindaca della città.
La neo prima cittadina si è imposta al ballottaggio con il 51,55% delle preferenze (4484 voti), superando lo sfidante, Livio Moscati, fermo al 48,45%
Avvocato iscritta all’Albo degli Avvocati di Salerno, attiva sia nel settore civile che in quello penale, prima di diventare sindaca, ha ricoperto il ruolo di assessore nel Comune di Campagna con deleghe all’Ambiente, alla Sicurezza, alla Protezione Civile e alla Sanità. Ha inoltre svolto l’incarico di Vice Coordinatore Regionale delle Città dell’Olio della Campania.
“Sarò il sindaco di tutti, basta divisioni. Il comune è fermo da tre mesi dopo il commissariamento, ora dobbiamo affrontare le priorità a cominciare dal sistema idrico”. Ecco l’intervista
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Amoruso su Campagna
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