A Polla un percorso gratuito per diventare Operatore Socio-Sanitario, è promosso dal Consorzio Sociale S10

Sarà presentato lunedì 7 settembre a Polla un percorso formativo gratuito e ridotto per conseguire la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS). È l’opportunità rivolta ai diplomati dell’IPSSAS di Polla. La presentazione avverrà alle ore 11.30, nell’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado di Polla.
L’iniziativa rientra nel progetto “Centro territoriale di inclusione attiva Ambito S10 – C.T.I.A. DIANO WELFARE”, finanziato dal Programma Campania Welfare nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021-2027 e promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni (Ambito S10), presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion. I soggetti coinvolti contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze, all’attuazione delle attività previste dal progetto e al rafforzamento della rete territoriale dei servizi.
Durante l’incontro sarà illustrato il percorso formativo e sarà approfondito il ruolo dell’OSS all’interno del sistema socio-sanitario, sia territoriale sia ospedaliero. Si tratta di una figura che svolge un’attività di integrazione tra l’ambito sanitario e quello sociale e che trova spazio in diversi contesti assistenziali, dagli ospedali alle RSA, fino ai servizi di assistenza domiciliare integrata.
Particolare attenzione sarà dedicata anche alle opportunità occupazionali. La qualifica consente infatti di operare in strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e cooperative sociali.
Per i diplomati dell’IPSSAS, il percorso prevede una modalità ridotta che tiene conto dei crediti formativi maturati nel corso dei cinque anni di scuola superiore. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso il conseguimento della qualifica professionale e favorire il successivo inserimento nel Registro Regionale delle qualifiche e nel mercato del lavoro.
L’incontro avrà anche una parte pratica. I diplomati interessati potranno ricevere assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione e nella predisposizione della documentazione necessaria, con indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura.
L’appuntamento di lunedì sarà quindi un momento di orientamento rivolto ai diplomati dell’IPSSAS di Polla, che potranno conoscere più da vicino un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale e a nuove opportunità nel settore dei servizi socio-sanitari.
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