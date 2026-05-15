A Pellezzano arriva il Bauleni on tour, un’esperienza di cooperazione dal basso in Zambia. Il racconto del suo ideatore Diego Cassinelli

Un aperitivo solidale per raccontare un’esperienza di cooperazione internazionale costruita dal basso, tra dignità, partecipazione e sviluppo comunitario.
L’iniziativa, questa sera alle 19:30, a Pellezzano, si chiama il “Bauleni on Tour 2026”, il viaggio italiano di Diego Cassinelli, il pasticcere milanese che da oltre 16 anni vive nello slum di Bauleni, alla periferia di Lusaka, in Zambia, dove ha scelto di trasformare la solidarietà in un progetto concreto di emancipazione sociale.
Quella questa sera a Pellezzano, in un agriturismo della zona, è una iniziativa che unirà testimonianza, confronto e raccolta fondi a sostegno del progetto Pa’mpofu, promosso dall’associazione In&Out of the Ghetto. Attraverso immagini, racconti e testimonianze dirette, Cassinelli illustrerà il percorso avviato nel quartiere di Bauleni, dove oltre 107mila persone vivono in condizioni di marginalità economica e sociale.
Il progetto Pa’mpofu, un ecosistema comunitario nato dalla riqualificazione di un terreno abbandonato e destinato ad accogliere una scuola, un mercatino dell’artigianato, una sala polivalente e un museo comunitario. Previsto anche un reading basato sull’ultimo libro di Cassinelli, Lusaka.
“Il Bauleni on Tour non è un semplice ciclo di incontri – spiega Diego Cassinelli – ma la prosecuzione di un cammino condiviso con migliaia di persone incontrate in questi anni. A Bauleni abbiamo imparato che la cooperazione funziona davvero solo quando nasce dall’ascolto e dalla partecipazione delle comunità locali. Non imponiamo soluzioni: costruiamo insieme opportunità, bellezza e dignità. Tornare in Italia significa creare nuove connessioni umane e nuove sinergie capaci di generare cambiamento concreto”. Questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
Ascolta
Diego Cassinelli su progetto cooperazione in Zambia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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