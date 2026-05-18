A Paestum i risultati di un sondaggio della Gilda, rivedere l’Autonomia scolastica. La riflessione con il coordinatore Vito Castellana

Il 66% degli insegnanti è d’accordo con il sindacato Gilda nel rivedere l’Autonomia scolastica, una riforma che ha conferito un eccessivo potere ai dirigenti scolastici e cambiarla verso una governance più partecipata da parte degli organi collegiali.
“Un risultato che ci sprona a perseguire la nostra battaglia in difesa della scuola da una deriva aziendalistica, burocratica e competitiva”. E’ quanto ha affermato il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana parlando a Paestum dove è stato presentato un sondaggio messo a punto dalla Gilda degli Insegnanti, dopo essere stato elaborato con SWG.
Per quanto riguarda la recente riforma degli Istituti Tecnici, una percentuale significativa dei docenti intervistati non è d’accordo e in particolare la percentuale aumenta nei docenti esperti con oltre 30 anni di insegnamento. Castellana è intervenuto per una riflessione questa mattina in diretta a Radio Alfa.
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Vito Castellana dalla Gilda Insegnanti
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