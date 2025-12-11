A Padula una tre giorni per riscoprire la Certosa di San Lorenzo. Ne parliamo con il prof. Carmine Pinto, docente UNISA

A Padula una tre giorni per riscoprire la Certosa di San Lorenzo.
“La Certosa di San Lorenzo. Istituzioni, arte, potere e religione in sette secoli di storia del Mezzogiorno e d’Europa”, è il tema al centro di una tre giorni che si svolge, da oggi11 al 13 dicembre 2025, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula.
Tre giornate di approfondimento con studiosi provenienti da università e istituzioni culturali italiane ed europee. Il programma si articolerà in quattro sessioni tematiche con la presenza di autorevoli ospiti, tra i quali, Massimo Osanna (Direttore Generale dei Musei del Ministero della Cultura), Luigina Tomay (Direttrice Regionale dei Musei della Campania), Gennaro Miccio, Vega de Martini e Francesco Fanoli (Referente per la Certosa di Padula). Di rilievo, inoltre, la tavola rotonda dedicata alle prossime iniziative che interesseranno la Certosa, con la partecipazione di Osanna, Tomay e il prof. Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno e responsabile del progetto. Il prof. Carmine Pinto oggi nostro ospite
