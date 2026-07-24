A Mercato San Severino la scomparsa del giornalista Carmine Pecoraro. Il ricordo del collega Domenico Gramazio

Dramma nelle prime ore di questa mattina a Mercato San Severino. Il giornalista di lungo corso Carmine Pecoraro è morto dopo essere precipitato dal secondo piano di un’abitazione in via San Severino. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri.
Abbiamo ricordato Carmine insieme al collega Domenico Gramazio, nel collegamento con la Città di Salerno. Ci siamo poi soffermati brevemente su una psicosi che sta riguardando alcuni cittadini di Baronissi per il sorvolo di droni su alcune case. Il timore è che si possa trattare di ladri.
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Domenico Gramazio su scomparsa Carmine Pecoraro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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