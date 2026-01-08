A Laviano da 83 giorni chiuso l’Ufficio Postale. La denuncia a Radio Alfa di Vincenzo D’Antona

A Radio Alfa la denuncia di Vincenzo D’Antona cittadino di Laviano, un Comune che da 83 giorni registra la chiusura dell’Ufficio Postale.
Un piccolo borgo della Valle del Sele, Laviano, con una popolazione soprattutto anziana costretta a recarsi per le pensioni e non solo a circa 30 km di distanza, andata e ritorno, nel borgo di Castelnuovo. Ecco la denuncia in diretta
La denuncia di Vincenzo
