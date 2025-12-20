A Laurino, domenica 21 dicembre, l’evento “Natale alla corte del duca”. Il commento del sindaco Romano Gregorio

A Laurino, domani, domenica 21 dicembre, l’evento “Natale alla corte del duca”.
Alle 18.00 ritrovo presso la Chiesa dell’Annunziata e alle 18.30 il corteo nobiliare partirà dalla Chiesa dell’Annunziata per raggiungere il Palazzo Ducale dove, alle 19.00, ci sarà la rappresentazione di scene di vita domestica con personaggi in costume, l’incontro con i nobili e con il duca, la visita alla taverna e, dalle 20.00, la cena con il duca. Info al 338 19 65 025. L’evento rientra nel progetto “Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore”. Noi ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco di Laurino, Romano Gregorio
Gregorio su Laurino
