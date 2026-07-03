A Gioi servizio idrico di qualità con la sostituzione di ampi tratti di rete da parte di Consac

“Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano attraverso la digitalizzazione delle stesse e l’implementazione di un sistema centralizzato di monitoraggio, controllo e asset management”.
E’ l’importante intervento finanziato nell’ambito del Pnrr di cui Consac Gestioni Idriche è soggetto attuatore di II livello.
L’iniziativa si inserisce nel quadro di specifiche politiche nazionali ed europee e prevede, tra l’altro, un articolato programma di sostituzione delle reti per circa 35 km di infrastruttura.
“Proprio in questo ambito – spiegano il presidente di Consac, Gennaro Maione e la sindaca Maria Teresa Scarpa – sono stati predisposti e attivati numerosi interventi nel territorio del comune di Gioi, in particolare nelle zone di via San Paolo, Serre e via Valle. Opere grazie alle quali i cittadini beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza sempre maggiore nella continuità e nella qualità della risorsa erogata”.
L’individuazione dei tratti di infrastruttura idrica da sostituire è stato il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento della rete, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza.
Gli obiettivi generali del programma vanno dalla riduzione del livello delle perdite alla maggiore funzionalità delle reti, per una conseguente gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della popolazione. Il tutto, peraltro, sommato a un significativo contenimento dei costi complessivi, permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua.
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