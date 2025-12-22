A Giffoni Valle Piana la tradizione picentina del legno con il Gal Colline Salernitane. La diretta con il direttore Troisi

A Giffoni Valle Piana un evento speciale dedicato all’arte della lavorazione del legno.
Questa sera, presso il Complesso Monumentale San Francesco di Giffoni Valle Piana, nell’ambito della Mostra di Artigianato artistico della Tradizione Picentina, un evento speciale dedicato all’arte della lavorazione del legno, intitolato “La tradizione picentina del legno. Falegnameria – Oggettistica ed Elementi di arredo” con il Gal Colline Salernitane.
Protagonisti dell’evento saranno tre Maestri artigiani, Antonio Boccalupo, Fulvio Cuomo e Felice Landi, che si confrontano dal vivo, mostrando le proprie tecniche, frutto di anni di esperienza, ricerca e passione. Un vero e proprio contest dal sapore identitario, che mette in luce la varietà di stili e approcci, ma anche l’unione di valori, saperi e tradizioni.
L’evento è un omaggio all’arte manuale, alla trasmissione dei mestieri e alla valorizzazione del territorio, in un dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, nel solco della cultura picentina. Il legno, materia prima semplice ma ricca di significato, è da sempre al centro della tradizione artigiana picentina, trasformandosi grazie al lavoro delle mani in strumenti, arredi e opere d’arte.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Prima Mostra di Artigianato Artistico e della Tradizione dei Picentini, promossa dal GAL Colline Salernitane, in sinergia con la Pro Loco di Giffoni Valle Piana e l’Associazione COPISA, a corredo della XXX Edizione della Mostra Internazionale d’Arte Presepiale.
Mazzaro da Giffoni
