A Giffoni Valle Piana, con il Gal Colline Salernitane, l’iniziativa “La lavorazione del rame nella tradizione picentina”

Al Complesso Monumentale San Francesco di Giffoni Valle Piana, nell’ambito della Mostra di Artigianato artistico della Tradizione Picentini, si è tenuto un evento speciale dedicato all’arte della lavorazione del rame, intitolato “La lavorazione del rame nella tradizione picentina”.
Protagonisti della serata due Maestri artigiani del territorio, Gregorio Verderese ed il Maestro Maurizio Gallo, che si sono confrontarti dal vivo, ciascuno con il proprio stile e tecnica, mostrando come il rame – da semplice materiale per utensili – possa trasformarsi in opera d’arte capace di raccontare identità, cultura e storia locale. Il contest rappresenta un’occasione unica per assistere a un dialogo tra mani esperte, in un confronto che celebra la tradizione artigianale picentina, valorizzando la sapienza tramandata, l’innovazione creativa.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Prima Mostra di Artigianato Artistico e della Tradizione dei Picentini, promossa dal GAL Colline Salernitane, in sinergia con la Pro Loco di Giffoni Valle Piana e l’Associazione COPISA, a corredo della XXX Edizione della Mostra Internazionale d’Arte Presepiale.
Noi eravamo presenti con il nostro Alessandro Mazzaro con la dott.ssa Ilaria Duccilli, Responsabile Amministrazione Finanziaria Gal
ed i sui ospiti, ecco la diretta
Ascolta
Mazzaro a Giffoni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.