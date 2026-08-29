A fine agosto il punto sul turismo balneare, spiagge non affollatissime ma sempre frequentate. Il bilancio con Alfonso Amoroso

E’ positivo il bilancio di fine agosto per il turismo balneare in Campania e nello specifico per la provincia di Salerno, il cui mare, salvo poche eccezioni, è stato promosso a pieni voti dalla rilevazioni mensili dell’Arpac. A trainare la crescita è stata la presenza di tanti visitatori internazionali, che ha compensato la leggera flessione del mercato interno registrata nei mesi di giugno e luglio. La stessa città di Salerno ha vissuto un’estate senza precedenti, segnando un netto riscatto rispetto al vecchio turismo “mordi e fuggi”.
Gli operatori balnerari, in questa estate, hanno visto una presenza non massiccia ma costante di utenti. E’ quanto ha sottolineato Alfonso Amoroso, presidente del Sindacato Italiano Balneari, intervenuto in diretta. Con lui abbiamo affrotnato anche la questione dei prezzi praticati dagli stabilimenti balneari.
Ascolta
Alfonso Amoroso su turismo balneare
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.